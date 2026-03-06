Una donna è stata ferita con un coltello su un autobus a Napoli e ha riportato ferite lievi. L’aggressore, un uomo con problemi psichici, non conosceva la vittima ed è stato immediatamente arrestato dai carabinieri sul posto. La scena si è svolta durante il tragitto, prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una donna è stata accoltellata a Napoli su un bus del trasporto pubblico da un uomo, subito fermato dai carabinieri. L’aggressore non conosceva la vittima, ha agito senza motivi apparenti e soffrirebbe di problemi psichici per i quali sarebbe in cura. La vittima, una donna di 32 anni, ha riportato ferite al volto e alle braccia. E’ cosciente, non in pericolo di vita ed è stata ricoverata nell’ospedale Cardarelli. L’uomo che ha sferrato i colpi, un 39enne napoletano residente nel quartiere Pianura, è stato catturato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli ed arrestato per lesioni personali gravi e sequestro di persona. L’episodio è avvenuto in via Simone Martini, quartiere Vomero, su un bus della linea C32 dell’Azienda napoletana mobilità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Donna accoltellata su un bus a Napoli, preso l'aggressore. Ha problemi psichici e non conosceva la vittima

Accoltellata su un bus al Vomero: la donna resta in ospedale, arrestato l'aggressoreÈ stato tratto in arresto l'uomo che, nella tarda serata di ieri, in via Simone Martini al Vomero, su un mezzo della linea C32, ha accoltellato e...

Giallo nel ferrarese, gli inquirenti: “La donna si è accoltellata al petto, da tempo aveva problemi psichici”Secondo le prime valutazioni medico legali, la lesione da taglio riscontrata al petto della donna trovata morta in casa a Ostellato sarebbe...

Aggiornamenti e notizie su Donna accoltellata.

Temi più discussi: Donna accoltellata su un bus a Napoli, preso l'aggressore, il video in rete; Follia sul bus: donna accoltellata al viso. L'aggressore urla il nome di Gratteri mentre lo portano via; Accoltella una donna sul bus al Vomero a Napoli, 39enne fermato voleva attirare l'attenzione di Gratteri; Napoli, donna accoltellata in bus da sconosciuto a viso e braccia. Lui: Volevo attenzione Gratteri.

Napoli, donna accoltellata su un bus al Vomero: 32enne ferita, fermato l’aggressoreA Napoli, una donna è stata accoltellata su un autobus al Vomero: l’intervento dei passeggeri e dell’autista ha evitato il peggio, mentre l’aggressore è stato arrestato dai carabinieri. notizie.it

Donna accoltellata su un bus al Vomero: fermato un uomo di PianuraUn'aggressione senza apparente motivo su un autobus della linea C32 ha lasciato una donna ferita; l'autore è stato bloccato dai carabinieri dopo l'intervento dei presenti ... notizie.it

La ragazza di 32 anni accoltellata ieri su un bus a Napoli è stata sequestrata per 15 minuti. Trascinata e trattenuta a terra e minacciata con il coltello da un 39enne con problemi psichiatrici. La donna ha riportato ferite al volto e al corpo. Ora è ricoverata in osp - facebook.com facebook

Donna accoltellata sul bus al #Vomero: "Giovane autista ha provato a fermare aggressore" x.com