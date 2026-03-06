Napoli donna accoltellata su un bus al Vomero | fermato l’aggressore

Una donna è stata accoltellata su un autobus della linea C32 dell’Anm in via Simone Martini, nel quartiere Vomero di Napoli, ieri sera. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la vittima in ospedale. L’aggressore è stato fermato poco dopo l’accaduto e ora si trova sotto custodia delle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto ieri sera su un autobus della linea C32 dell’Anm in via Simone Martini, nel quartiere Vomero. La vittima, 32 anni, è stata ferita al volto e alle braccia ma non è in pericolo di vita. Arrestato un 39enne napoletano. Una donna di 32 anni è stata accoltellata ieri sera, intorno alle 22, a bordo di un autobus del trasporto pubblico a Napoli. L’episodio è avvenuto in via Simone Martini, nel quartiere Vomero, su un bus della linea C32 dell’Anm (Azienda Napoletana Mobilità). L’aggressione è stata compiuta da un uomo che non conosceva la vittima, fermato poco dopo dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. La vittima ha riportato ferite al volto e alle braccia. 🔗 Leggi su 2anews.it

La ragazza accoltellata sul bus a Napoli sequestrata per 15 minuti, ora è ricoverata al CardarelliLa ragazza accoltellata ieri e ferita a volto e braccia su un bus a Napoli è stata sequestrata per 15 minuti. Ora è ricoverata in ospedale. L’aggressore 39enne è in carcere a Poggioreale. Segui le not ... fanpage.it

