Piombino | Rapine furti e minacce | arrestati due uomini sono indagati per una ventina di reati

Due uomini nordafricani, di 24 e 28 anni, sono stati arrestati a Piombino su ordine del tribunale di Livorno. I carabinieri li hanno ritenuti responsabili di circa venti reati, tra cui rapine, furti e minacce, e hanno disposto la custodia cautelare in carcere. L'operazione si inserisce in un’attenta attività di contrasto alla criminalità nella zona.

I carabinieri della compagnia di Piombino hanno dato esecuzione a un'ordinanza del tribunale di Livorno, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini nordafricani, un 24enne e un 28enne, ritenuti responsabili di una serie di reati commessi in città. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Due anni da scontare per rapine e furti: due uomini arrestati dalla squadra mobile Leggi anche: Criminalità, aumentano i reati di strada: più minori denunciati | Furti, scippi e rapine: oltre sei arrestati su 10 sono stranieri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Piombino | Rapine, furti e minacce: arrestati due uomini, sono indagati per una ventina di reati; Furti e rapine in serie: arrestati due giovani a Piombino; Ladri da record, 18 furti e rapine in 6 mesi; Piombino, raffica di furti e rapine in città: due giovani arrestati e condotti in carcere. Furti e rapine in serie: arrestati due giovani a Piombino - Due giovani di 24 e 28 anni sono stati arrestati a Piombino dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal ... gonews.it

Ladri da record, 18 furti e rapine in 6 mesi - PIOMBINO: Una serie di denunce, e alla fine per i giovani si sono aperte le porte del carcere. toscanamedianews.it

Arrestati due giovani per 18 furti e rapine a Piombino - Due giovani arrestati per 18 furti e rapine in città: eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Livorno ... gonews.it

Sgominata la banda delle rapine a Piombino Bar, negozi e passanti nel mirino tra Piombino e Venturina. In carcere due giovani accusati di una lunga serie di colpi. Tutti i dettagli e i nomi su maremmaoggi.net - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.