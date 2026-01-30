Tre giovanissimi sono finiti in manette a Seveso dopo una serie di episodi violenti. Hanno minacciato, colpito con bottiglie in testa e rapinato alcuni rider. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto dei ragazzi, tutti molto giovani, alcuni ancora minorenni. La situazione ha scosso la comunità locale, preoccupata per la crescita di episodi del genere tra i più giovani.

Seveso (Monza e Brianza), 30 gennaio 2026 – Giovani, giovanissimi, non ancora maggiorenni. E già violenti. Sono i tre ragazzi (che adesso hanno tra i 16 e i 18 anni) che oggi, 30 gennaio, sono stati arrestati per alcune rapine (almeno quattro quelle accertate) ai danni di rider. I colpi risalgono all’11 maggio 2025, quando tutti erano ancora under 18 e per questo i carabinieri della Stazione di Meda hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Cip del Tribunale per i Minorenni di Milano, su richiesta della locale Procura della Repubblica per i Minorenni. I ragazzi sono residenti a Cesano Maderno (due di loro) e l’altro a Mozzate (Como). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minacce, bottigliate in testa e rapine ai rider di Seveso: arrestati tre giovanissimi

