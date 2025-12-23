La Corte dei Conti | Il sistema idrico della Sicilia è peggiorato negli ultimi 25 anni

Secondo la Corte dei Conti, il sistema idrico della Sicilia si è deteriorato negli ultimi 25 anni. Nel 2020, il generale Roberto Jucci aveva evidenziato le criticità e indicato interventi necessari per il miglioramento. Oggi, la situazione rimane preoccupante, riflettendo un percorso di progressivo peggioramento. Questa analisi evidenzia la necessità di interventi concreti per garantire un servizio più efficiente e sostenibile per la regione.

Il sistema idrico della Sicilia è peggiorato negli ultimi 25 anni, da quando il generale Roberto Jucci, commissario straordinario per l'emergenza idrica nel 2020, segnalò quali iniziative si dovessero prendere per migliorarlo: la fotografia odierna arriva dalla Corte dei Conti (Sezione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: In Sicilia «Ciclo dei rifiuti caratterizzato da gravi carenze». Le bacchettate della Corte dei conti Leggi anche: Non solo la Torre dei Conti: dalla Domus Aurea alle Mura Aureliane, tutti i monumenti crollati negli ultimi anni a Roma Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Servizio idrico a MessinaAcque. La Corte dei Conti dice sì, il comitato non ci sta; Servizio idrico a Vercelli e Biella, l’affidamento a Bcv Acque nel mirino della Corte dei conti; Affidamento gestione servizio idrico a Messinacque spa: procedura corretta dice la Corte dei conti, scelta politica errata dice il comitato “Vogliamo l’acqua dal rubinetto!”; Servizio idrico integrato: la Corte dei Conti boccia le delibere dei Comuni dell'ATO3 sul gestore unico. Corte dei Conti, la gestione della crisi idrica in Sicilia è peggiorata negli ultimi 25 anni - E’ quanto emerge dall’ attività istruttoria della Sezione di controllo della Corte dei Conti per l ... italpress.com

Crisi idrica, la Corte dei Conti bacchetta la Regione: «In 25 anni il sistema è peggiorato» - I magistrati contabili: «I dissalatori sono una fonte marginale, non chiare economicità ed efficienza». gds.it

Gestore idrico unico, interrogazione del centrosinistra di Civitanova: «Aspettiamo spiegazioni dal sindaco sull’istruttoria della Corte dei Conti» - Presentata un’interrogazione al sindaco sull’istruttoria della Corte dei Conti relativa ... msn.com

Corte dei Conti, cosa cambia con il blitz di fine anno delle destre per indebolire i controlli - facebook.com facebook

#Ue, @CorteContiPress Corte conti: 1433 irregolarità e frodi in #agricoltura in 2022-2023. Aspetti innovativi del coordinamento x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.