Ha un tumore al seno a 101 anni i medici la operano con tecnica mini-invasiva a Lecce e le salvano la vita
Una donna di 101 anni è stata operata al seno all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'anziana è stata dimessa il giorno dopo l'intervento chirurgico mini-invasivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
