Busto Arsizio – Al CAV di Busto un incontro sulla comunicazione e il valore della vita –

Sabato 21 febbraio, al CAV di Busto Arsizio, si terrà un dibattito con Soemia Sibillo sulla comunicazione e il rispetto della vita. L’evento nasce dall’esigenza di affrontare come le parole influenzino le scelte e il modo di proteggere le persone vulnerabili. La presenza di Sibillo, esperta in comunicazione, porterà esempi concreti e discussioni aperte tra i partecipanti. L’incontro si rivolge a cittadini, professionisti e studenti interessati a capire meglio il ruolo delle parole nelle questioni sociali. La giornata si concluderà con una sessione di domande e risposte.

Busto Arsizio, il dibattito sulla comunicazione e la tutela della vita al CAV con Soemia Sibillo. Busto Arsizio ospiterà sabato 21 febbraio un importante incontro sul ruolo della comunicazione nel dibattito sulla tutela della vita. La dottoressa Soemia Sibillo, vicepresidente nazionale del Movimento per la Vita Italiano, interverrà presso il CAV di Busto Arsizio per discutere di come affrontare queste tematiche con chiarezza, responsabilità e coerenza. L’evento si inserisce nel contesto della 48ª Giornata della Vita, quest’anno dedicata al tema “Prima i bambini”. Un calendario di iniziative per la Giornata della Vita.🔗 Leggi su Ameve.eu Busto Arsizio – Le ragioni del Sì e del No: incontro sul referendum costituzionale a Busto ArsizioBusto Arsizio si riempie di voci e tesi diverse questa settimana, quando si svolge l’incontro pubblico sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, organizzato presso la sala polifunzionale di via XX Settembre. Busto Arsizio – Incidente stradale sulla superstrada 336 “di Malpensa” tra Busto e GallarateUn incidente sulla superstrada 336 “di Malpensa” tra Busto Arsizio e Gallarate ha causato disagi e preoccupazioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al CAV di Busto un incontro sulla comunicazione e il valore della vita; Addio al Dottor Carlo Torri tra i fondatori del Cav di Busto Arsizio; Fagnano piange lo storico medico di base Carlo Torri. Cofondatore del Cav di Busto; Comunità in lutto a Fagnano Olona, è mancato il dottor Carlo Torri. Al CAV di Busto un incontro sulla comunicazione e il valore della vitaSabato 21 febbraio alle 16 nell’Aula Suor Bianca dell’Ospedale l’appuntamento con la vicepresidente nazionale del Movimento per la Vita Soemia Sibillo ... varesenews.it Busto. Centro Aiuto alla Vita, il programmaLa cultura dell'accoglienza e il sostegno alla maternità tornano protagonisti in città. Il Centro di Aiuto alla Vita di Busto Arsizio, intitolato alla memoria ... varesepress.info TG ORE 19: LE NEWS DI PREALPINA #Malpensa - Lavori in pista, voli ridotti #Busto Arsizio - Trovato morto Jidayi, ex Pro Patria: aveva 38 anni #BustoGallarate - Coriandoli fuori norma, sequestri e sanzioni #Varese - In Camera di Commercio le aule d facebook