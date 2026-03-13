166 imprese per la scuola Caselli | sorteggio per 5 finalisti

Sono state presentate 166 domande per l’ampliamento della mensa della scuola Caselli. Si è svolto un sorteggio per scegliere cinque operatori che potranno presentare le offerte finali. La procedura ha coinvolto un elevato numero di richiedenti, rendendo necessaria una selezione casuale tra le candidature. I cinque finalisti sono stati scelti tra tutte le richieste ricevute.

Un numero straordinario di 166 richieste è pervenuto per l’ampliamento della mensa della scuola Caselli, scatenando una procedura di sorteggio per selezionare i cinque operatori che presenteranno le offerte definitive. L’intervento, previsto nel plesso di via Moretti, mira a raddoppiare la capacità di refezione da 240 a circa 330 pasti giornalieri, integrando anche gli alunni dell’infanzia e delle classi in transizione post-sismica. La complessità amministrativa si intreccia con l’urgenza sociale: dalla fine di febbraio fino al 9 marzo, il flusso di adesioni ha costretto la struttura commissariale a attivare un meccanismo di selezione casuale tra i proponenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 166 imprese per la scuola Caselli: sorteggio per 5 finalisti Articoli correlati Scuola Ferrari, ingresso allagato quando piove: disagi per 166 alunni | VIDEOGenitori preoccupati per la sicurezza davanti all’elementare di via Buon Pastore: "Succede ogni volta che piove". A Gorizia 132 giorni per una sentenza, a Udine 166 e Verona 200. Male Venezia: 773. Confartigianato: «Giustizia lenta, freno allo sviluppo delle imprese»A quale velocità 'corre' la giustizia civile in Italia? Secondo la mappa di Confartigianato, il parametro va da «132 fino a 928 giorni». Contenuti e approfondimenti su 166 imprese per la scuola Caselli... Argomenti discussi: Scuola Caselli, 166 aziende partecipano al bando per ampliare la mensa: lavori da 570mila euro. Scuola Caselli, 166 aziende partecipano al bando per ampliare la mensa: lavori da 570mila euroAmpia partecipazione al bando per la riqualificazione del piano seminterrato dell’istituto. L’intervento punta a potenziare il tempo pieno e migliorare gli spazi dedicati alla refezione scolastica ... lanuovariviera.it Lavori alla scuola Caselli, si presentano in 166Sono 166 le istanze avanzate in comune per i lavori di ampliamento della mensa nella scuola ‘Caselli’. Un numero esorbitante, che richiederà un passaggio ulteriore, ovvero il sorteggio di cinque ... ilrestodelcarlino.it