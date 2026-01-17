A Gorizia 132 giorni per una sentenza a Udine 166 e Verona 200 Male Venezia | 773 Confartigianato | Giustizia lenta freno allo sviluppo delle imprese
La durata dei processi civili in Italia varia notevolmente tra le diverse città, secondo i dati di Confartigianato. A Gorizia si può attendere circa 132 giorni, mentre a Venezia si supera abbondantemente i 700 giorni. Questa lentezza della giustizia rappresenta un ostacolo per lo sviluppo delle imprese e la crescita economica, evidenziando la necessità di interventi per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario nel paese.
A quale velocità 'corre' la giustizia civile in Italia? Secondo la mappa di Confartigianato, il parametro va da «132 fino a 928 giorni». Una classifica che evidenzia forti differenze tra i vari tribunali del Paese: una discrepanza che, secondo il presidente della confederazione di artigiani e piccole imprese, Marco Granelli, «rischia di diventare un fattore di distorsione della competitività delle imprese». L'allarme lanciato da Confartigianato cristallizza un Italia spaccata in due: «È un freno allo sviluppo - dichiara Granelli -. Soprattutto per le piccole imprese sostenere contenziosi prolungati e l'incertezza sulla durata delle decisioni giudiziarie può significare rinunciare a investimenti, occupazione e crescita». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
I tribunali più efficienti sono quelli di Vasto, con appena 109 giorni, Chieti con 137, Gorizia con 146 e Siena con 161 giorni. Di contro, si toccano addirittura i 1.420 giorni a Sulmona seguita da Lanusei (1.162 giorni), L'Aquila (1.124), Caltanissetta (1.094). - facebook.com facebook
