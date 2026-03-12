Scuola Ferrari ingresso allagato quando piove | disagi per 166 alunni | VIDEO

Ieri mattina, alla scuola primaria Ferrari di via Buon Pastore 4, nel quartiere San Ruffillo, la pioggia battente ha provocato l’allagamento dell’ingresso, creando disagi per gli 166 studenti che frequentano l’istituto. Genitori e nonni si sono trovati di fronte a una vasta pozza d’acqua davanti all’entrata, mentre le condizioni meteo complicavano ulteriormente la situazione.

