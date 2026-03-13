150 spezzini controllati | successo screening renale a

Durante la Giornata mondiale del rene, oltre 150 cittadini di La Spezia si sono sottoposti a controlli gratuiti per verificare la salute renale. L'iniziativa si è svolta nel centro della città, coinvolgendo medici e personale sanitario dedicato alla prevenzione. Le operazioni di screening hanno permesso di monitorare lo stato dei reni di chi ha deciso di partecipare, senza che siano stati resi noti dettagli sui risultati specifici.

Nel cuore pulsante di La Spezia, oltre 150 cittadini hanno aderito a controlli gratuiti per la salute renale durante la Giornata mondiale del rene. L’iniziativa si è svolta presso lo spazio all’ingresso delle Terrazze, un punto di ritrovo familiare per i residenti locali. L’evento ha unito il reparto di Nefrologia ed Emodialisi dell’Ospedale Sant’Andrea, guidato dal dottor Lucio Manenti, con l’associazione Amici del Rene e l’Associazione nazionale emodializzati. Questa collaborazione trasversale ha permesso di offrire misurazioni della pressione arteriosa e analisi delle urine tramite stick in una giornata dedicata alla prevenzione attiva. La rete solidale tra ospedale, associazioni e territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 150 spezzini controllati: successo screening renale a Articoli correlati Successo per Cardiologie aperte: 150 persone sottoposte a screeningL’iniziativa, promossa dalla Asl Brindisi in collaborazione con il Comune, si inserisce nella campagna nazionale di sensibilizzazione sui rischi... Leggi anche: Consulenze e screening per il benessere renale nelle Farmacie Comunali