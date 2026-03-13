15 mostre itineranti | il Prosecco diventa museo a cielo

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, si apre la XXXI edizione della Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, che quest’anno include 15 mostre itineranti. La prima si inaugura a Santo Stefano, segnando l’inizio di un evento che trasforma il Prosecco in un vero e proprio museo a cielo aperto. Le esposizioni si svolgono in diverse località della regione, attirando visitatori e appassionati.

La XXXI edizione della Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco si apre oggi, venerdì 13 marzo 2026, con l’inaugurazione della prima mostra a Santo Stefano. Per tre mesi, quindici eventi itineranti attraverseranno i borghi dell’Alta Marca, trasformando le colline UNESCO in un unico museo a cielo aperto dedicato alla cultura dello spumante. Questa iniziativa non è solo una serie di degustazioni, ma un percorso culturale che collega la storia locale alle dinamiche turistiche attuali. Il territorio protagonista sarà il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, dove dal 13 marzo al 14 giugno si svolgerà l’itinerario. L’obiettivo dichiarato è far vivere al pubblico l’essenza delle colline, evidenziando come i piccoli borghi e i vigneti sui pendii siano parte integrante dell’identità regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

