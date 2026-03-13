141 Comuni premiati | la plastica invade il cervello

Domani mattina, alle 9, il Teatro Olimpico di Roma ospiterà la quinta edizione della cerimonia nazionale dedicata ai Comuni Plastic Free 2026. In questa occasione saranno premiati 141 comuni italiani che si sono distinti per le iniziative contro l’uso della plastica. L’evento riunisce rappresentanti delle amministrazioni locali e organizzazioni impegnate nella lotta alla plastica.

Il Teatro Olimpico di Roma ospiterà domani, sabato 14 marzo alle ore 9, la quinta edizione della cerimonia nazionale dedicata ai Comuni Plastic Free 2026. L'evento vedrà la premiazione di 141 amministrazioni locali che hanno dimostrato impegno concreto nella lotta all'inquinamento da plastica. La presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e i messaggi video di autorità nazionali confermano il peso istituzionale dell'iniziativa promossa dall'associazione Plastic Free Onlus. Oltre alla consegna dei riconoscimenti, il programma include approfondimenti scientifici sulla salute umana e le conseguenze delle micro e nanoplastiche. Il prof. Ennio Tasciotti illustrerà i risultati della ricerca sull'accumulo di queste particelle nel cervello umano.