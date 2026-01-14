Riciclo della plastica premiati Comuni ionici del Messinese

La regione Sicilia si distingue nel progetto Comuni Plastic free 2026, promosso da Plastic free onlus, con 20 Comuni ionici del Messinese tra i più attivi nel riciclo della plastica. L’iniziativa premia le amministrazioni locali impegnate nella tutela ambientale e nella riduzione dell’inquinamento da plastica, contribuendo a promuovere pratiche sostenibili nel territorio. Un riconoscimento importante che sottolinea l’impegno delle comunità nel preservare l’ambiente.

Con 20 Comuni selezionati, la Sicilia è tra le regioni più attive d'Italia nel progetto Comuni Plastic free 2026, promosso dall'associazione Plastic free onlus per premiare le amministrazioni locali che si distinguono nella tutela dell'ambiente e nella lotta all'inquinamento da plastica.

