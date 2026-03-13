13 marzo | La pelle del mondo scienza e arte per salvare

Il 13 marzo 2026 alle 21,20 su Rai 3 andrà in onda la seconda puntata de La pelle del mondo, un programma di Rai Cultura dedicato alla biosfera e al ruolo delle piante. La trasmissione affronta il tema dell’interazione tra scienza e arte nella tutela dell’ambiente e si concentra sui processi che coinvolgono le piante nella salvaguardia del pianeta.

Il 13 marzo 2026 alle ore 21,20 su Rai 3 andrà in onda la seconda puntata de La pelle del mondo, un programma di Rai Cultura dedicato alla biosfera e al ruolo delle piante. La trasmissione, condotta da Stefano Mancuso con l’attore Lillo Petrolo, esplora il rapporto tra esseri umani e vegetazione sotto la lente della salute collettiva. Ospiti come Corrado Guzzanti e Chiara Francini uniranno rigore scientifico a momenti di leggerezza per promuovere una nuova etica ambientale. Questa serata televisiva non si limita a raccontare storie botaniche, ma propone un cambio di visione radicale: passare dal consumo della Terra alla protezione attiva della sua superficie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 13 marzo: La pelle del mondo, scienza e arte per salvare Articoli correlati I preferiti di Marino (Golinelli). Giro del mondo fra arte e scienzaBologna si trasforma in un crocevia di geografie e visioni con l’apertura di I Preferiti di Marino. La pelle del mondo, il nuovo viaggio di Stefano Mancuso e Lillo Petrolo dal 6 marzo su Rai3 | INTERVISTA VIDEOLa pelle del mondo, il nuovo programma di Rai Cultura prodotto da Be Water Film, è stato presentato questa mattina nella sala Blu di Via Teulada,... La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT Approfondimenti e contenuti su 13 marzo La pelle del mondo scienza e... Discussioni sull' argomento Guarire con le piante, a La pelle del mondo; 215 dollari. Confezione da tre cerotti di pelle, di Hermes; Giornata Mondiale del Sonno, Sin: Il buon riposo è un pilastro della crescita; Asinara laboratorio a cielo aperto: al via l’ottava edizione del workshop multidisciplinare Overlap. Meglio ricordarsi che la pelle non dimenticaLa prevenzione dei tumori cutanei va considerata una priorità di salute pubblica. Prendersi cura della propria cute non è un gesto estetico, bensì un atto di responsabilità verso di noi e la collettiv ... corriere.it In formazione 18 Marzo https://forms.gle/FrZMsZrpDAhAPXkx8 facebook 'Welfare Day 2026' il 19 marzo a Roma. x.com