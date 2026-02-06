I preferiti di Marino Golinelli Giro del mondo fra arte e scienza

Bologna si trasforma in un crocevia di geografie e visioni con l'apertura di I Preferiti di Marino. Capitolo II - Opus Mundi, il secondo atto del ciclo espositivo dedicato alla collezione privata dell'imprenditore Marino Golinelli. Da oggi al 28 giugno, il Centro Arti e Scienze Golinelli ospita un viaggio composto da oltre 50 opere d'arte contemporanea firmate da 43 artisti internazionali, che riflettono sul futuro dell'umanità e sulle grandi trasformazioni del nostro tempo, come la transizione ecologica, i conflitti geopolitici e i movimenti migratori. Non è solo una mostra, ma un affresco multiculturale che intreccia arte, scienza e tecnologia e che rispecchia lo sguardo visionario del filantropo bolognese.

