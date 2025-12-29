Dakar 2026 | il percorso e le 13 tappe ai raggi X

La Dakar 2026 si avvicina, con l’attesa che cresce per la sua edizione in Arabia Saudita dal 3 al 17 gennaio. In questo articolo, analizzeremo il percorso e le 13 tappe, offrendo una panoramica dettagliata delle sfide previste e delle caratteristiche principali di questa prestigiosa competizione. Un approfondimento utile per conoscere meglio il percorso e prepararsi al meglio alla gara.

Prosegue il conto alla rovescia verso la Dakar 2026, in programma per il settimo anno consecutivo in Arabia Saudita dal 3 al 17 gennaio. La 48ma edizione della Maratona nel Deserto metterà a dura prova i concorrenti, con un percorso di quasi 8000 chilometri da Yanbu sul Mar Rosso a Riad e ritorno che sarà composto da tredici tappe (più il prologo). Tra le novità più importanti rispetto al recente passato c'è l' abolizione della temuta 48H Crono, che verrà sostituita da due Marathon, inoltre la corsa non passerà più dall'Empty Quarter. Il rally raid più prestigioso al mondo si aprirà sabato 3 gennaio con un breve prologo di 23 km cronometrati intorno a Yanbu che determinerà l'ordine di partenza della prima vera tappa, in cui i partecipanti dovranno affrontare un lungo anello (518 km totali, 305 di speciale) sempre con partenza e arrivo nella città portuale del Mar Rosso addentrandosi nella natura selvaggia.

