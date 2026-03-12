L'oroscopo di venerdì 13 marzo 2026 | Sagittario e Pesci analizzano bene pensieri e sensazioni
Venerdì 13 marzo 2026, l’oroscopo segnala che Sagittario e Pesci sono concentrati nell’analizzare attentamente i propri pensieri e sensazioni. La presenza di una Lilith forte nel cielo indica un momento in cui bisogna prestare attenzione ai bisogni più profondi e nascosti. Durante questa giornata, le influenze astrali invitano a riflettere su ciò che si prova interiormente senza lasciarsi distrarre.
C'è una Lilith potente nell'oroscopo di venerdì 13 marzo 2026, che ci ricorda quanto sia importante restare sempre connessi coi nostri bisogni più intimi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
