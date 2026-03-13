Il tribunale di Novara ha esaminato le accuse legate alla morte di Ludovica Visciglia, una quindicenne deceduta durante una festa patronale a Galliate. La discussione si è concentrata sulle richieste penali presentate in relazione all’incidente che ha portato alla sua scomparsa. La vicenda si è svolta nel corso di un procedimento giudiziario aperto a seguito di quell’evento tragico.

Il tribunale di Novara ha ascoltato le richieste penali relative alla morte della quindicenne Ludovica Visciglia, avvenuta durante una festa patronale a Galliate. L’accusa chiede pene detentive per quattro responsabili: l’ex sindaco Claudiano Di Caprio, il comandante della polizia locale Angelo Falcone, l’ingegnere Graziano Minero e il proprietario dell’attrazione Luca Massimiliano Ferri. La tragedia si è consumata la sera del 12 marzo 2022, quando la giostra Mini Tagadà, allestita in piazza Vittorio Veneto per la festa di San Giuseppe, ha causato un impatto mortale contro un albero posto a soli 11,5 centimetri dal raggio d’azione dell’attrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 11,5 cm: la distanza mortale che ha ucciso Ludovica

