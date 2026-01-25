Papà ha ucciso la mamma | bimbo di 11 anni chiama la nonna dopo l'assassinio della madre

Un bambino di 11 anni ha chiamato la nonna dopo aver assistito all’assassinio della madre, una donna di 33 anni uccisa a coltellate nella sua casa di Malaga. L’episodio ha sconvolto la comunità locale, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragedia familiare. La vicenda evidenzia le difficoltà legate alla violenza domestica e l’importanza di interventi tempestivi per prevenire simili tragedie.

Una donna inglese di 33 anni, madre di tre figli, è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Malaga. L’ex marito aveva un ordine restrittivo ma il suo caso era classificato come "a basso rischio".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Bimbo ucciso dalla mamma, la legale del papà: “Gli diedi lo smartwatch per difendersi, nessuno ci ha ascoltato”

Leggi anche: Ha mal di gola e per i medici “è solo un virus”: bimbo di 11 anni muore poco dopo davanti alla mamma

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Bimbo di 8 anni ucciso in casa, il corpo della madre trovato in mare

Argomenti discussi: Il papà di Federica: Sentivo che era lui. I pm: delitto feroce, l’ipotesi di un complice; Il padre di Aba ucciso a scuola a La Spezia: Il giovane che lo ha assassinato ha agito da killer esperto; Femminicidio Federica Torzullo, le bugie di Claudio Carlomagno al figlio sulla scomparsa della madre; Studente accoltellato a La Spezia, papà di Atif chiede scusa alla famiglia Abanoud: l'ammissione sul coltello.

Papà ha ucciso la mamma: bimbo di 11 anni chiama la nonna dopo l’assassinio della madreI soccorsi sono intervenuti intorno alle ore 11.40 di sabato 24 gennaio, quando i bimbi sono usciti fuori in guardino mentre l'11enne telefonava alla nonna. Nonostante l'intervento dei soccorsi, però, ... fanpage.it

Studente accoltellato a La Spezia, papà di Atif chiede scusa alla famiglia Abanoud: l'ammissione sul coltelloParla il padre di Zouhair Atif, lo studente che in una scuola di La Spezia ha ucciso Abanoub Youssef. L'uomo si scusa dal profondo del cuore ... virgilio.it

Tg3. . Al #tg3 la mamma di Willy Monteiro, ragazzo ucciso 6 anni fa anche lui, come #Aba, per futili motivi. "Sono vicina nel dolore alla famiglia di Aba, vostro figlio vive dentro di voi". - facebook.com facebook

Giornata del rispetto, la mamma di Willy: "Quando viene ucciso un ragazzo si riapre la ferita" x.com