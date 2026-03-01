La Cia ha identificato la posizione di Khamenei E ha dato le informazioni a Israele I retroscena del raid che ha ucciso il leader iraniano

La Cia ha individuato la posizione di Ali Khamenei e ha condiviso le informazioni con Israele, in relazione al raid che ha portato alla sua uccisione. Questo è quanto si apprende dai retroscena dell'operazione. La notizia riguarda il coinvolgimento delle agenzie di intelligence statunitensi e israeliane nella pianificazione dell’attacco. La vicenda si riferisce a un episodio che ha avuto come protagonista il leader iraniano.

La Cia ha identificato la posizione precisa della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, poco prima che gli Stati Uniti e Israele lanciassero l’ attacco coordinato contro l’Iran, fornendo a Tel Aviv informazioni di intelligence “ad alta fedeltà” che hanno consentito l’operazione in cui è stato ucciso. La svolta, scrive il New York Times citando funzionari a conoscenza della questione, è arrivata quando l’agenzia di intelligence ha saputo che Khamenei avrebbe partecipato a una riunione mattutina di alti funzionari iraniani presso un complesso di comando nel centro di Teheran. È a quel punto che il piano originario di Israele, che prevedeva raid notturni, è stato modificato per sfruttare quell'”opportunità” di eliminare il discepolo dell’ayatollah Khomeini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La Cia ha identificato la posizione di Khamenei. E ha dato le informazioni a Israele”. I retroscena del raid che ha ucciso il leader iraniano “Non si è lavata per 5 giorni”. Sanremo 2026, la cantante bersaglio dei socialLa serata finale del Festival di Sanremo si è aperta con un momento inatteso, solenne, quasi sospeso. Leggi anche: Iran, la rivolta dilaga in Iraq: assalto all'ambasciata americana Tutti gli aggiornamenti su Cia Discussioni sull' argomento Spiegel: la CIA sapeva dell’attentato ucraino ai gasdotti Nord Stream; L'Iran conferma la morte di Khamenei. I pasdaran minacciano offensiva feroce. Trump: 'Meglio che non lo facciano'; Più potente di Cia, Fbi e MI6 messi insieme: lo strano allarme sul Mss cinese; L'Iran conferma: Ucciso l'Ayatollah Ali Khamenei. Le informazioni della Cia, il decollo alle 6. Così hanno ammazzato l'Ayatollah - facebook.com facebook La Cia l'ha trovato, Israele lo ha ucciso: i dettagli della missione per colpire Khamenei. «Il via libera quando le "spie" hanno saputo della riunione, il leader non era nel bunker più profondo» x.com