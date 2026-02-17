Ztl a Porta a Lucca | telecamere attive a partire dalla metà di marzo

A partire dal fine settimana del 14-15 marzo, le telecamere della Ztl a Porta a Lucca entreranno in funzione durante le partite del Pisa Sporting Club, iniziando la fase di pre-esercizio. La decisione arriva dopo settimane di preparativi e test tecnici, con l’obiettivo di monitorare meglio gli accessi e ridurre il traffico nel quartiere.

La fase di pre-esercizio della Zona a Traffico Limitato (Ztl) nel quartiere di Porta a Lucca in occasione delle gare casalinghe del Pisa Sporting Club inizierà dalla partita contro il Cagliari in programma nel fine settimana del 14-15 marzo. Lo ha annunciato il sindaco Michele Conti nel corso di un’assemblea con i commercianti della zona: “Per evitare l’inizio di questo provvedimento, a lungo atteso dai residenti, in concomitanza con un giorno feriale abbiamo deciso di attendere il week end di metà marzo”. “Purtroppo, per dinamiche indipendenti dalla volontà dell’amministrazione, la programmazione delle gare è a singhiozzo, in virtù di aspetti dipendenti dalla Lega e dopo la gara con il Milan, inizialmente individuata per l’avvio della Ztl, anche quella con il Bologna è calendarizzata in un giorno feriale.🔗 Leggi su Pisatoday.it

