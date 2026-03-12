Zona dei licei | luci e nuova strada

I lavori di riqualificazione sono iniziati in via Rinalda Pavoni, una strada importante che collega via Santa Croce con il polo dei licei e il cimitero cittadino. L’intervento, atteso da anni, mira a migliorare la sicurezza stradale, il decoro urbano e la vivibilità dell’area. La fase di cantiere è ora attiva, coinvolgendo i lavori di sistemazione e miglioramento della carreggiata.

Un intervento atteso da anni, capace di coniugare sicurezza stradale, decoro urbano e vivibilità. Sono entrati nel vivo i lavori di riqualificazione in via Rinalda Pavoni, il fondamentale snodo viario che collega via Santa Croce con il polo dei licei e l’area del cimitero cittadino. Si tratta di un tratto stradale che, nonostante l’alta frequentazione quotidiana, presentava criticità strutturali non più tollerabili: la totale assenza di illuminazione pubblica e la mancanza di un camminamento pedonale protetto. Questa carenza ha rappresentato per lungo tempo un pericolo costante, in particolare per le centinaia di studenti che ogni mattina percorrono la via per raggiungere gli istituti superiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zona dei licei: luci e "nuova" strada Articoli correlati Ferita grave in incidente stradale sulla strada che circonda Pescara, intervento dei soccorsi in zona residenzialeUna giovane donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla variante di Pescara, in un tratto di... Muso distrutto nello schianto: paura alle prime luci dell’alba nella zona industriale di PieveacquedottoPresenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica... Tutti gli aggiornamenti su Zona dei licei luci e nuova strada Discussioni sull' argomento Zona dei licei: luci e nuova strada; Nuovo camminamento pedonale con illuminazione pubblica in zona Santa Croce a Fabriano; Fabriano, lavori via Pavoni: nuovo camminamento pedonale per studenti e recupero area verde; Un percorso pedonale più sicuro in via Rinalda Pavoni. Scomparso ad Umbertide martedì 24 febbraio zona bar Italia. Si chiama Chicco, maschio castrato molto tranquillo . Se lo vedete chiamare il numero 328 5723019 Grazie x.com Tra “non c’è nulla” e “l’illecito conclamato“ esiste una zona grigia che va gestita prima che diventi irreversibile - facebook.com facebook