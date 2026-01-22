Muso distrutto nello schianto | paura alle prime luci dell’alba nella zona industriale di Pieveacquedotto

Nella zona industriale di Pieveacquedotto, nelle prime ore di giovedì, si è verificato un incidente stradale in via Don Eugenio Servadei a Forlì. L’incidente ha coinvolto un veicolo con conseguenze gravi per il conducente, il cui muso è risultato seriamente danneggiato. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità stanno ricostruendo l’accaduto.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto Paura nelle prime ore di giovedì per un incidente stradale avvenuto in via Don Eugenio Servadei, a Forlì. L’allarme è scattato intorno alle 6, attivando l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno provveduto immediatamente alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto. Il conducente dell’auto è stato soccorso e successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul luogo dell’incidente.🔗 Leggi su Forlitoday.it Paura alle luci dell’alba, un boato e poi le fiamme vicino all’ex pasticceriaNella prima mattinata di oggi a Montecatini Terme si è verificato un incendio vicino all’ex pasticceria, accompagnato da un forte boato. Leggi anche: Autobotte GPL esplosa sull’A1: riaperto il tratto autostradale alle prime luci dell’alba Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Max arrivò al rifugio con il muso nascosto e il cuore distrutto. Non mangiava, non beveva, ignorava cibo, giochi e carezze. Sembrava aver perso ogni motivo per andare avanti e nessuno capiva perché fosse così disperato. Per giorni restò seduto nell’angolo d - facebook.com facebook Il distrutto Museo Nazionale del Sudan a Khartum rinasce in versione digitale ift.tt/kYgmbSy x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.