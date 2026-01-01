Fiocco azzurro per Firenze il primo nato del 2026 è un bambino
A Firenze, il primo bambino del 2026 è Leonardo, nato all’ospedale di San Giovanni di Dio alle 1:36. Pesando 3,6 chili, rappresenta il primo parto dell’anno nella città. Un evento che segna l’inizio di un nuovo anno, accolto con gioia dalla comunità locale.
È un bambino il primo nato del 2026 a Firenze. Si chiama Leonardo, pesa 3,6 chili, ed è nato all’ospedale di San Giovanni di Dio alle ore 1,36. A riportarlo è la Asl Toscana Centro. All’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli non risultano nascite mentre all’ospedale di Borgo San. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
