A Firenze, il primo bambino del 2026 è Leonardo, nato all’ospedale di San Giovanni di Dio alle 1:36. Pesando 3,6 chili, rappresenta il primo parto dell’anno nella città. Un evento che segna l’inizio di un nuovo anno, accolto con gioia dalla comunità locale.

È un bambino il primo nato del 2026 a Firenze. Si chiama Leonardo, pesa 3,6 chili, ed è nato all’ospedale di San Giovanni di Dio alle ore 1,36. A riportarlo è la Asl Toscana Centro. All’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli non risultano nascite mentre all’ospedale di Borgo San. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Fiocco azzurro per Firenze, il primo nato del 2026 è un bambino

