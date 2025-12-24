Gattuso | I Mondiali sono un chiodo fisso Il CT apre le porte della Nazionale a Palestra e Zaniolo
Gennaro Gattuso ha un chiodo fisso: portare l'Italia ai Mondiali, per farlo deve vincere due partite dei playoff a marzo. Il CT è pronto ad allargare il gruppo azzurro pure ad altri 4 o 5 calciatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Mondiali 2026, Gattuso: “Andarci è un chiodo fisso. Dobbiamo farci trovare pronti”
Leggi anche: Baldini a EDC avvisa: “Chiesa può diventare un caso. Gattuso apre le porte a Zaniolo”
Calcio, Gattuso: “Il chiodo fisso è andare al Mondiale”; Gattuso: 'Il Mondiale è un chiodo fisso'; Gattuso: Portare l'Italia al Mondiale è il mio chiodo fisso. Sono un privilegiato; Italia, Gattuso: Il chiodo fisso è andare al Mondiale. Ho accettato subito il ruolo di ct e non me ne pento.
Gattuso: “I Mondiali sono un chiodo fisso”. Il CT apre le porte della Nazionale a Palestra e Zaniol - Gennaro Gattuso ha un chiodo fisso: portare l'Italia ai Mondiali, per farlo deve vincere due partite dei playoff a marzo ... fanpage.it
Italia, Gattuso: “Il Mondiale un chiodo fisso. Lippi il mio modello, gli ho copiato tre regole” - Gattuso ha parlato del suo sì all'Italia e dei playoff per il Mondiale di marzo, rivelando di ispirarsi a Marcello Lippi, leggendario c. sport.virgilio.it
Per Gattuso un Natale da ct: 'Sono un privilegiato, il Mondiale è un chiodo fisso' - "Il chiodo fisso è andare al Mondiale, tornare lì dove siamo stati per tantissimi anni, anche da protagonisti. ansa.it
Mondiali 2026, Gattuso: "Andarci è un chiodo fisso. Dobbiamo farci trovare pronti" Il ct: "Alla gente piace vedere l'Italia" - facebook.com facebook
#Gattuso, CT #Italia: "La qualificazione ai Mondiali 2026 è un chiodo fisso" #SkySport x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.