Mou è il Djokovic del calcio non muore neanche se lo ammazzano
Se esiste un dio dei sorteggi non possiamo non ringraziarlo: ci siamo evitati Inter-Benfica ai playoff di Champions League, e quindi giorni di fuffa retorica sul ritorno dello Special One a San Siro (come se fosse la prima volta), le interviste agli ex interisti del Triplete, le conferenze stampa con le domande a Chivu sul peso di affrontare il suo ex allenatore e a Mou sul tornare là dove ha vinto tutto. Succederà agli spagnoli, invece, dato che il Benfica incontrerà il Real Madrid proprio in quello spareggio a cui ha condannato i Blancos con quel 4-2 che è già leggenda. L’allenatore portoghese è come Djokovic: dato per bollito da tutti, non muore fino a che non lo ammazzano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Mourinho Inter
Ultime notizie su Mourinho Inter
