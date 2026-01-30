Mou è il Djokovic del calcio. Non muore neanche se cercano di eliminarlo. Se esiste un dio dei sorteggi, ci ha risparmiato Inter-Benfica ai playoff di Champions, evitando così le solite polemiche sul ritorno di Mou a San Siro. Niente interviste agli ex interisti del Triplete, niente domande sul peso di affrontare il suo passato. Alla fine, è andata così: il cammino si è semplificato e Mou può concentrarsi sulle prossime sfide, senza il peso di vecchie rivalità.

Se esiste un dio dei sorteggi non possiamo non ringraziarlo: ci siamo evitati Inter-Benfica ai playoff di Champions League, e quindi giorni di fuffa retorica sul ritorno dello Special One a San Siro (come se fosse la prima volta), le interviste agli ex interisti del Triplete, le conferenze stampa con le domande a Chivu sul peso di affrontare il suo ex allenatore e a Mou sul tornare là dove ha vinto tutto. Succederà agli spagnoli, invece, dato che il Benfica incontrerà il Real Madrid proprio in quello spareggio a cui ha condannato i Blancos con quel 4-2 che è già leggenda. L’allenatore portoghese è come Djokovic: dato per bollito da tutti, non muore fino a che non lo ammazzano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Mou è il Djokovic del calcio, non muore neanche se lo ammazzano

