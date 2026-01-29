Il tecnico del Napoli, Giuseppe Conte, ha elogiato i suoi giocatori dopo la vittoria. Ha detto di essere orgoglioso della prestazione della squadra e ha espresso soddisfazione per Vergara, anche se ha chiesto di mantenere i piedi per terra. Secondo Conte, la chiave del successo è stata la capacità di sfruttare al meglio le occasioni da gol create in campo.

Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Chelsea e l'eliminazione dalla Champions League “La differenza in questa partita è stata nel come sono state capitalizzate le occasioni da gol avute. Noi abbiamo fatto una grandissima partita sotto tutti i punti di vista, in un momento per noi di grandissima difficoltà e contro la squadra campione del mondo per club. La partita che hanno fatto i ragazzi è andata oltre le mie aspettative. Meritavamo di più. Sono molto orgoglioso di loro. Oggi c'era il rischio di fare una brutta figura. Stiamo crescendo molto, anche a livello di mentalità in Europa.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Conte vergara

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Conte vergara

Argomenti discussi: Conte: Orgoglioso della grandissima partita dei ragazzi. Contenti per Vergara, deve tenere i piedi per terra; Napoli–Chelsea 2-3, Conte orgoglioso ma amareggiato: Loro più cinici, ma abbiamo giocato alla pari; Champions, Conte: Peccato, questo Napoli meritava i playoff; Napoli, Conte: Prova positiva, risultato bugiardo. Il vero rammarico è il pari di Copenhagen.

Conte in conferenza: Andati oltre anche alle mie aspettative. Sabato rigiochiamo, vorrei capire chi ha avuto questa brillante idea...Al termine della sfida contro il Chelsea, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande ... tuttonapoli.net

Conte dopo Napoli-Chelsea: I fenomeni che fanno i calendari se ne fottonoTutte le parole del tecnico azzurro dopo la sconfitta contro i Blues e l'eliminazione dalla Champions League: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

NAPOLI FUORI, CONTE ELIMINATO MA ORGOGLIOSO: ABBIAMO GIOCATO MEGLIO DEL CHELSEA MERITAVAMO MOLTO DI PIÙ MERITAVAMO DI PASSARE. LA VITTORIA DEL CHELSEA È BUGIARDA "La differenza l'hanno fatta le conclusioni - facebook.com facebook