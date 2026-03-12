Zanica piange la morte improvvisa di Alessia Biasi a 29 anni | lascia un figlio piccolo

A Zanica, tutta la comunità si stringe attorno al dolore per la perdita di Alessia Biasi, una giovane madre di 29 anni. Alessia è morta improvvisamente a causa di un’infezione batterica che non le ha dato scampo. La donna lascia un bambino piccolo, Tommaso, e la sua scomparsa ha suscitato forte commozione tra amici e vicini.

Tutta la comunità di Zanica piange la scomparsa a 29 anni di Alessia Biasi, giovane mamma del piccolo Tommaso, morta improvvisamente a causa di un’infezione dovuta ad un batterio che non le ha lasciato scampo. Alessia era originaria della Liguria, in particolare della Vallecrosia, in provincia di Imperia, dove è cresciuta e ha frequentato le scuole, prima di trasferirsi nella Bergamasca con il marito Valerio. Lascia la mamma Daniela, il papà Orlando, il fratello Matteo e la sorella Alice, con il marito Andrea e la piccola Cecilia, i suoceri Gianni e Stella e il cognato Attilio con la famiglia Lupo. Il funerale sarà venerdì 13 marzo 2026 alle 10 a Zanica, partendo dalle Sale del Commiato della Bergamasca site in Verdello, Viale Friuli 57, dove è ora composta Alessia, per la Parrocchia San Nicolò Vescovo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

