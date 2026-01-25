Giampiero Garrido, trentenne di Genova, è deceduto improvvisamente durante una partita di calcetto. La sua scomparsa, all’età di soli 30 anni, ha lasciato un vuoto profondo in famiglia e tra amici. Un evento inatteso che ricorda quanto possa essere fragile la vita e quanto siano importanti i momenti condivisi con i propri cari.

Un malore improvviso durante una partita di calcetto ha stroncato la vita di Giampiero Garrido, trentenne genovese. La sera di giovedì 22 gennaio 2026, il ragazzo è andato in arresto cardiaco mentre si trovava sul campetto dell’ Ex Corderia a Sestri Ponente, accasciandosi improvvisamente. Nonostante i tentativi di rianimazione durati circa un’ora, i medici intervenuti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. Giampiero lascia la moglie e tre figli, il più piccolo dei quali ha solo un anno. La Procura ha aperto un fascicolo per fare luce sulle circostanze della morte e ha disposto l’esame autoptico sul corpo del giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giampiero muore così all’improvviso, a soli 30 anni: lascia un figlio piccolo, dolore immenso

Scontro tra due auto, muore bimbo di 9 anni: “Addio Francesco, dolore immenso”Un tragico incidente stradale nel Potentino ha portato alla perdita di Francesco, un bambino di 9 anni.

Leggi anche: Malore improvviso in casa: bimba muore dopo il ricovero a soli 9 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Muore a 55 anni, lutto nel Palio e nel calcio versiliese; Il calcio ligure piange Giampiero Garrido: muore a 30 anni durante una partita tra amici; Tragedia sul campo da gioco: Giampiero crolla durante una partita di calcetto e muore a 30 anni, la Procura apre un’inchiesta; Giampiero muore a 30 anni durante una partita di calcetto, lascia tre figli.

Giampiero muore così all’improvviso, a soli 30 anni: lascia un figlio piccolo, dolore immensoUn malore improvviso durante una partita di calcetto ha stroncato la vita di Giampiero Garrido, trentenne genovese. La sera di giovedì 22 gennaio 2026, il ... thesocialpost.it

Si accascia durante una partita di calcetto, Giampiero Garrido muore a 30 anni: lascia una moglie e tre figliUn malore improvviso, durante una partita di calcetto, ha stroncato la vita di Giampiero Garrido. Sul corpo del ... msn.com

Giampiero muore a 30 anni durante una partita di calcetto, lascia tre figli - facebook.com facebook