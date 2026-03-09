Sgomento e dolore per la morte improvvisa di Dino Filippi | lascia la moglie e due giovani figli

Venerdì scorso è venuto a mancare improvvisamente Dino Filippi, un cuoco e insegnante di cucina di 52 anni. La sua scomparsa ha lasciato sconforto tra familiari e amici. Lunedì 9 marzo, presso la Casa Funeraria

Le lacrime dei figli Samuele e Federico e della moglie Donatella Guerini, per la scomparsa del cuoco e docente. Aveva solo 52 anni Lunedì 9 marzo, presso la Casa Funeraria "L'AltraRiva" in via Roma a Gardone Val Trompia, familiari e amici si riuniranno per partecipare alla veglia di preghiera per Dino Filippi, cuoco e docente di cucina all'istituto alberghiero Perlasca di Idro, scomparso venerdì all'età di 52 anni. La veglia è in programma alle 18.15 (orario visite alla camera ardente: 9,30-19), mentre i funerali si terranno martedì alle 15 nella Basilica del Convento di Gardone, dopodiché la salma sarà accompagnata al Tempio Crematorio di Brescia.