Il codice di sicurezza delle navi è un insieme di norme e procedure che garantiscono la sicurezza delle operazioni marittime e la protezione delle merci a bordo. Sisto di Confitarma sottolinea come, in un contesto di tensioni geopolitiche, il settore navale rimanga un mezzo di trasporto flessibile e affidabile. Nonostante le difficoltà globali, i dati recenti evidenziano una crescita del traffico nei porti italiani, confermando l’importanza strategica del settore.

Roma, 24 gennaio 2026 – Acque agitate, tra guerre e dazi. Eppure gli ultimi numeri ci dicono che le merci movimentate nei porti italiani sono in aumento. Come si spiega questo miracolo? Luca Sisto, direttore generale Confitarma (Confederazione italiana armatori - “rappresentiamo tutti i settori merceologici della navigazione, questo è il nostro vanto” – mette subito in luce un dato: “La caratteristica del nostro mondo è la flessibilità. La logistica marittimo-portuale, in particolare marittima, per sua stessa natura è un’infrastruttura mobile di trasporto. Per cui si adatta più facilmente di altre industrie alle tensioni geopolitiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è il codice di sicurezza delle navi. Sisto (Confitarma): “Nelle tensioni geopolitiche restiamo il mezzo più flessibile”

Tensioni geopolitiche e dazi: “Nel terziario bergamasco colpite più di 4 imprese su 10”Le recenti tensioni geopolitiche e l’aumento dei dazi stanno influenzando il settore terziario a Bergamo, colpendo più di quattro imprese su dieci.

