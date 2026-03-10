Stragapede guida la Guinea alla Biennale | arte e suono

Carlo Stragapede, curatore proveniente da Udine, sarà a capo del padiglione della Guinea alla 61ª Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia. La partecipazione si svolgerà durante l’evento che si terrà nella città lagunare. Questa rappresentanza coinvolge il padiglione della Guinea, con Stragapede che guiderà il percorso espositivo. La mostra si svolgerà nel corso della manifestazione.

Carlo Stragapede, curatore udinese, guiderà il padiglione della Guinea alla 61ª Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia. L’iniziativa si colloca sull’isola di San Servolo e segna l’esordio veneziano africano con un progetto intitolato Le Son de l’Art: l’Écho de la Matière. La scelta del curatore è stata operata dal commissario guineano Bilia Bah e dal consigliere delegato Walter Drescig, su proposta congiunta di Artestruttura di Cividale e della Fondazione de Claricini Dornpacher. Questo appuntamento rappresenta un punto di svolta per la scena artistica, ponendo l’accento sulla dignità della fragilità e sulla potenza della materia in un contesto di ascolto profondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

