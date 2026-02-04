Yu-Gi-Oh! Burst Protocol | tutto quello che c’è da sapere!

Mancano poche ore al debutto di Burst Protocol, il nuovo set di Yu-Gi-Oh! di Konami. È il primo Core Booster del 2026 e già si parla di grandi cambiamenti. I duellanti di tutta Europa aspettano con ansia di mettere le mani sulle nuove carte, che promettono di rivoluzionare le zone extra. La comunità si prepara a scoprire quali effetti e strategie porteranno queste novità nel gioco.

Il 2026 del TCG di Konami inizia letteralmente col botto. Mancano poche ore al rilascio ufficiale di Burst Protocol (BPRO), il primo Core Booster dell'anno che promette di ridefinire le zone extra dei duellanti di mezza Europa. Se pensavate che il Dragon Link fosse morto, Varis (Revolver) ha qualcosa da dirvi. Ma non è solo un set per gli amanti dei draghi oscuri: tra scienziati pazzi che creano dinosauri e angeli caduti che ricevono (finalmente) giustizia, ecco cosa dovete cercare questo weekend nei vostri LGS di fiducia. Trovate questa e tutte le altre espansioni di Yu-Gi-Oh! su CarteMagic.com In reve: Uscita Ufficiale: 5 Febbraio 2026.

