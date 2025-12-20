Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. L’anno ormai prossimo alla conclusione è stato quello in cui ho iniziato a vestirmi in maniera molto più noiosa. Ho messo da parte i pantaloni svolazzanti, le sneaker futuristiche e le felpe distrutte, preferendo un classico paio di jeans, delle scarpe da barca e delle camicie a quadri. Ho aumentato la mia collezione di giacche, sviluppato un feticismo per le cinture in pelle e moltiplicato il numero di cappellini da indossare in base al resto del look. Il miglior acquisto dell’anno? Un pacco di canotte Hanes comprato in un Target di New York per qualche dollaro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

La mia icona di stile dell'anno è un giocatore di Yu-Gi-Oh!

