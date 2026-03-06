L’ultima generazione di Xbox | Microsoft svela Project Helix Cosa sappiamo sulla nuova console

Microsoft ha annunciato ufficialmente l’arrivo della prossima generazione di Xbox, conosciuta al momento con il nome in codice Project Helix. La società ha confermato che si tratta di una nuova console, lasciando da parte le indiscrezioni e comunicando direttamente l’esistenza di questa novità nel mondo delle videogiochi. La presentazione è stata ufficializzata senza ulteriori dettagli tecnici o date di uscita.

La prossima generazione di Xbox non è più soltanto oggetto di indiscrezioni. Microsoft ha confermato ufficialmente l’esistenza della nuova console, conosciuta per ora con il nome in codice Project Helix. L’annuncio è arrivato da Asha Sharma, recentemente nominata alla guida della divisione Microsoft Gaming. Cosa sappiamo. Project Helix: una console sempre più vicina al PC Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console. Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’ultima generazione di Xbox: Microsoft svela Project Helix. Cosa sappiamo sulla nuova console Project Helix: Microsoft annuncia la prossima generazione di XboxL’annuncio rappresenta il primo passo pubblico verso la nuova generazione Xbox, suggerendo che Microsoft sta già lavorando attivamente alla prossima... Xbox ha annunciato Project Helix, la prossima generazione di consoleMicrosoft ha iniziato a parlare apertamente del futuro delle sue console con l’annuncio di Project Helix, il nome in codice della prossima... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Project Helix. Temi più discussi: Xbox Project Helix, la nuova console è ufficiale; Project Helix svelato: Xbox Next Gen punta a superare PS6 con potenza e funzionalità ibride?; Xbox ha presentato la prossima generazione di console: Project Helix; Microsoft annuncia ufficialmente Project Helix, il nome in codice della prossima Xbox. Project Helix: annunciata la nuova generazione di console XboxMicrosoft ha annunciato Project Helix, la prossima generazione di console Xbox. L’annuncio è stato dato tramite un messaggio su X. akibagamers.it Xbox Project Helix: novità sulla nuova console potrebbero arrivare a breve, ecco quandoLa settimana prossima potrebbero emergere ulteriori informazioni sulla misteriosa Xbox Project Helix, ovvero la nuova generazione di console da parte di Microsoft: vediamo quando. multiplayer.it La versione PC di una esclusiva PlayStation, su una Xbox Project Helix o una Steam Machine ben "carrozzata" potrebbe girare meglio e con una qualità grafica superiore anche rispetto a PS6 https://gametimers.it/steam-machine-e-xbox-project-helix-minacc - facebook.com facebook Xbox Project Helix è il nome in codice della prossima console Xbox, annunciata solo pochi istanti fa dalla CEO Asha Sharma. x.com