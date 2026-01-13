WWE | Le svolte nei piani per WrestleMania 42

La WWE ha annunciato modifiche ai piani originali per WrestleMania 42, con alcune variazioni nelle storyline e negli incontri previsti. Questi cambiamenti riflettono un aggiornamento strategico per l’evento di Las Vegas, adeguando le aspettative e le dinamiche del cartellone. La decisione mira a garantire un’edizione di WrestleMania che risponda alle esigenze del momento e alle evoluzioni del roster.

La WWE ha apportato un importante cambiamento ai piani per WrestleMania 42, andando a modificare alcune delle idee chiave previste inizialmente per il grande evento di Las Vegas. Il main event e la gestione di alcune top star sono stati rivisti nelle ultime settimane, alla luce degli sviluppi recenti in TV e dello stato fisico di alcuni protagonisti. Cambiano i piani per il main event. Secondo quanto riportato, l’idea originaria per WrestleMania 42 prevedeva Roman Reigns contro Seth Rollins come uno degli appuntamenti di punta, con il WWE World Heavyweight Championship al centro della scena. L’infortunio di Rollins e altri fattori legati alla programmazione hanno però spinto la compagnia a cambiare rotta, intervenendo su quelli che sembravano assetti ormai consolidati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

