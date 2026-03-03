iyo sky protagonista a wrestlemania 42

Durante WrestleMania 42, Iyo Sky è stata protagonista, segnando un momento importante nella sua carriera. Il suo percorso verso l’evento ha subito recenti cambiamenti che hanno influenzato il suo ruolo nella divisione femminile. In quel contesto, è stata coinvolta in incontri e confronti che hanno attirato l’attenzione degli appassionati. La sua presenza ha contribuito a rendere l’evento particolarmente significativo.

Il cammino di Iyo Sky verso WrestleMania ha vissuto una fase di cambiamento recente, con riflessi diretti sul suo ruolo nella scena femminile e sulla possibile partecipazione all’evento più importante dell’anno. Le vicende degli ultimi giorni hanno ridefinito la posizione dell’atleta all’interno della card e hanno acceso l’interesse dei fan per il suo destino a Las Vegas. Negli ultimi giorni la Road to WrestleMania ha visto Iyo Sky perdere i Women’s Tag Team Championship in SmackDown, in coppia con Rhea Ripley. Il giorno successivo, durante Elimination Chamber, Ripley ha conquistato una possibilità per il Women’s Championship contro Jade Cargill nello spettacolo che anticipa lo Showcase of the Immortals. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

