WWE | Starboy Charlie firma con la compagnia accordo già chiuso secondo le fonti

Starboy Charlie ha ufficialmente firmato con la WWE, dopo settimane di indiscrezioni. La conferma arriva da fonti vicine alla compagnia, che hanno svelato il contratto già firmato e in fase di attuazione. Il giovane wrestler è pronto a debuttare nel roster principale, portando con sé entusiasmo e nuove sfide. La sua presenza rappresenta un passo importante per la crescita della federazione. Ora si attende solo il suo primo match ufficiale sul ring.

Lo status di Starboy Charlie con la WWE è passato rapidamente da semplice voce di corridoio a qualcosa di decisamente concreto. Dopo la sua apparizione alle registrazioni di WWE EVOLVE di venerdì sera, in molti si sono chiesti: era solo un’apparizione di prova o c’era già qualcosa di più importante dietro? Ora è arrivato un aggiornamento e sembra proprio che l’accordo sia già stato firmato. Secondo Bodyslam.net, la WWE sta continuando a monitorare talenti in tutto il mondo sia per il programma WWE ID sia per possibili contratti con NXT o con il main roster. Fonti hanno riferito al sito che Starboy Charlie avrebbe già un accordo con la compagnia.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Leggi anche: TNA: Mr. Elegance firma ufficialmente con la compagnia

Napoli, chiuso l’accordo per Giovane: sprint per averlo già a TorinoIl Napoli ha concluso l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Giovane.