WWE | I possibili piani per il Women’s United States Championship a WrestleMania

La WWE sta pianificando le future mosse per il Women’s United States Championship mentre si avvicina WrestleMania 42. Le discussioni interne riguardano i possibili match e le storyline legate al titolo femminile, con l’obiettivo di definire il cartellone dell’evento. Non sono stati ancora annunci ufficiali, ma i piani sono in fase di sviluppo e si susseguono aggiornamenti.

Secondo quanto riferito, la WWE starebbe definendo i piani per il Women’s United States Championship mentre il percorso verso WrestleMania 42 continua a prendere forma. Secondo BodySlam.net, le discussioni creative interne hanno previsto l’incontro per il titolo nel programma di WrestleMania, con Giulia che dovrebbe difendere il titolo contro Tiffany Stratton. Secondo quanto riferito, l’incontro fa parte del programma previsto già da febbraio. Stratton è stata chiamata a ricoprire un ruolo di primo piano nella Road to WrestleMania sin dal suo ritorno al Royal Rumble all’inizio di quest’anno. Recentemente ha partecipato al Women’s Elimination Chamber match il 7 marzo, ma è stata eliminata prima di poter conquistare l’opportunità di vincere il titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: I possibili piani per il Women’s United States Championship a WrestleMania Articoli correlati WWE: Possibile svolta nei piani per l’Undisputed WWE Championship in vista di WrestlemaniaSecondo PWInsider Elite la WWE sta riflettendo su un importante cambiamento rispetto ai piani per il match di Wrestlemania per l’Undisputed WWE... Drew McIntyre a WrestleMania 42: i piani della WWE per il campioneQuesto testo esplora come WrestleMania 42 stia definendo un main event potenzialmente corale, capace di riscrivere le gerarchie della WWE. CAUGHT LYING! Alexa Bliss’ CRAZY Plan After Finding Out Charlotte Flair Lied To Her