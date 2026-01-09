Previste oltre 4mila nuove assunzioni tra novarese e Vco

Secondo il bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior della Camera di Commercio, a gennaio 2026 sono previste oltre 4.000 nuove assunzioni tra il novarese e il Vco, con 3.160 nel novarese e 950 nel Vco. Questi numeri indicano un orientamento positivo del mercato del lavoro in queste aree, offrendo opportunità di inserimento per diverse figure professionali.

Saranno 3.160 le nuove assunzioni nel novarese e 950 nel Vco.Sono questi i numeri previsti per gennaio 2026 secondo il bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior elaborate dalla Camera di Commercio.In totale sono 6.490 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Sono quasi 3200 le nuove assunzioni previste tra novarese e Vco Leggi anche: Sono quasi 3200 le nuove assunzioni previste tra novarese e Vco La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cassa collegata al Pos, da oggi nuove regole sui pagamenti elettronici; Mostra “Sacrum” ad Avezzano, oltre 4mila visitatori al Castello Orsini; Befana? in Prato, pronte oltre 4mila calzette per i bambini (700 in più rispetto allo scorso anno): «Sarà ecologica»; Navi da crociera: tutte le new entry del 2026, con oltre 30mila posti e investimenti per 10 miliardi $. Oltre 4mila aziende nate con gli incentivi. Il 51% si trova al Sud - 114 nuove imprese, grazie ai fondi erogati da strumenti come Resto al Sud, Borghi, Imprenditorialità Femminile, Nuove Imprese a Tasso Zero e Smart & Start Italia: il 51 per cento ... ilmessaggero.it Oltre 4mila aziende nate con gli incentivi: più della metà sono al Sud - Si chiama voglia di impresa, coinvolge soprattutto il Mezzogiorno e si dimostra non solo un valido antidoto allo spopolamento delle aree interne ma anche un possibile traino per l’immigrazione di ... ilmattino.it Nel Lazio 250mila piatti destinati a oltre 4mila associazioni con progetto recupero caffè - Dal riciclo delle capsule di caffè esauste possono nascere nuovi oggetti, compost, riso e aiuti solidali, con un impatto concreto sul territorio e le persone: è quanto dimostrato sul campo dal ... ansa.it PRONTO SOCCORSO ULSS 3, PREVISTE NUOVE ASSUNZIONI ANCHE A CHIOGGIA Oltre un milione di euro stanziato per rafforzare i pronto soccorso dell’ULSS 3 Serenissima nel 2026. Previsto l’inserimento di 33 medici negli ospedali di Mestre, Mirano, - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.