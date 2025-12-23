Zucchetti chiude l’anno in volata Il fatturato sale 70 nuove assunzioni

A fine 2025, Zucchetti Centro Sistemi mostra segnali di stabilità e crescita, con un fatturato previsto di circa 240 milioni di euro. L’azienda ha concluso l’anno con un aumento delle entrate e 70 nuove assunzioni, consolidando la propria posizione nel settore. Questi dati riflettono un percorso di rafforzamento strutturale e di consolidamento della presenza sul mercato, in un contesto di continuità e sviluppo sostenibile.

Il 2025 si avvia alla conclusione per il Gruppo Zucchetti Centro Sistemi sotto il segno della stabilizzazione e del rafforzamento strutturale, con una previsione di fatturato consolidato intorno ai 240 milioni di euro. Nel biennio 2024–2025 ZCS ha inoltre avviato investimenti strategici per oltre 31 milioni di euro, destinati a rafforzare struttura, competitività e posizionamento sui mercati. Lo sviluppo dell'azienda si fonda su un'intensa attività di ricerca e innovazione, oggi fortemente orientata all'integrazione dell' intelligenza artificiale nei diversi comparti di business e di prodotto. A questo si affianca un articolato piano di investimenti e acquisizioni.

