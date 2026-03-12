World legends tour Da Shevchenko agli ex azzurri Toni e Materazzi | a Milano per il padel

A Milano si svolge l'evento del World Legends Tour, un circuito internazionale di padel dedicato alle leggende del calcio. Tra i partecipanti ci sono ex campioni come Luca Toni e Luca Ceccarelli, attuali campioni del mondo e vincitori delle Finals di Miami nel 2025. La manifestazione riunisce figure storiche del calcio in una competizione dedicata a questa disciplina sportiva.

Riparte EA7 World Legends Padel Tour, il circuito mondiale di padel riservato alle Legends del calcio, tra cui Luca Toni e Luca Ceccarelli, attuali campioni del mondo in carica, trionfatori alle Finals di Miami nel 2025. La stagione 2026 prenderà il via a Milano domani e venerdì sui campi del Padel Zenter Scalo Farini (via Valtellina 5, con ingresso gratuito). I primi campioni in campo saranno il Pallone d’Oro Andriy Shevchenko e cinque Campioni del Mondo: Luca Toni, Marco Materazzi, Vincent Candela, Fernando Llorente, Nelson Dida. Completano l’elenco dei partecipanti: Christian Vieri, Diego Perotti, Alessandro Costacurta, German Denis, Alessandro Matri, e Ivan Rakitic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - World legends tour. Da Shevchenko agli ex azzurri. Toni e Materazzi: a Milano per il padel Articoli correlati Leggi anche: DP World Tour 2026, al via il Dubai Invitational: tre azzurri in campo su Sky e NOW Golf, Dp World Tour di turno in Kenya. Tanti azzurri al viaTerminata la pausa di una settimana, il Dp World Tour torna in campo dal 19 al 22 febbraio per il Kenya Open, torneo che si disputerà nella capitale... Una raccolta di contenuti su World legends Temi più discussi: EA7 World Legends Padel Tour al via il 13 marzo a Milano: il calendario 2026; EA7 World Legends Padel Tour, la stagione 2026 parte da Milano; Al via l’EA7 World Legends Padel Tour 2026: da Shevchenko a Toni e Llorente: quante stelle nella prima tappa a Milano; Riparte EA7 World Legends Padel Tour: nella prima tappa di Milano 5 campioni del mondo e il Pallone d'oro Shevchenko. EA7 World Legends Padel Tour, svelato il calendario 2026: si parte da MilanoIl EA7 World Legends Padel Tour è pronto a ripartire: la prima tappa sarà a Milano. Il calendario completa dell'edizione 2026 ... gianlucadimarzio.com EA7 World Legends Padel Tour 2026: Milano inaugura la stagione delle leggendeIl EA7 World Legends Padel Tour 2026 parte da Milano con Toni, Shevchenko e Materazzi. Calendario e protagonisti del circuito. milanosportiva.com “Iron Maiden — the true champions of heavy metal. Five decades of fire, fearlessness, and the unmistakable roar of the Beast. Metal legends who never chased trends, never slowed down, and never lost the spirit that changed the world.” Fifty years of Iron Ma facebook