L’Italia di baseball ha ottenuto una vittoria decisiva contro il Messico, qualificandosi ai quarti di finale della World Baseball Classic. Tre fuoricampo di Pasquantino hanno contribuito a mettere in sicurezza il risultato e a chiudere il girone al primo posto. Ora gli azzurri affronteranno Portorico nella prossima sfida. La squadra italiana ha così mantenuto alta la bandiera nel torneo.

Andiamo avanti. Siamo ai quarti di finale del World Baseball Classic. Era un obiettivo che assomigliava a un sogno. Da acchiappare presumibilmente con il secondo posto nel girone. E invece no: passiamo da primi. Con un’altra vittoria impensabile contro il Messico. Che sulla carta avrebbe avuto qualcosa più di noi. E invece non lo abbiamo solo superato, lo abbiamo schiantato. Così che adesso siamo ai quarti, contro Portorico, sabato alle 2o italiane (nel lato destro del tabellone si gioca anche Giappone-Venezuela, in quello opposto Sud Corea-Repubblica Dominicana e Usa-Canada). Con un eroe da celebrare, il nostro capitano. Vinnie Pasquantino s’era fatto notare nelle prime tre partite per le prestazioni in prima base, era chiaramente il leader come richiesto dal suo ruolo, ma non aveva battuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - World Baseball Classic, l'Italia spazza via anche il Messico, è ai quarti! E salva gli Usa...

