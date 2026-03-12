LIVE Italia-Messico 9-1 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | azzurri ai quarti trascinati da 3 homerun di Pasquantino!

Durante la partita valida per la World Baseball Classic 2026, l’Italia ha battuto il Messico con un punteggio di 9-1. Pasquantino ha colpito tre homerun, contribuendo in modo decisivo alla vittoria degli azzurri. La partita è stata trasmessa in diretta streaming, e i giocatori italiani si sono assicurati la qualificazione ai quarti di finale grazie a questa vittoria e alle combinazioni di risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE. TUTTE LE COMBINAZIONI COL MESSICO 3.18 Un dominio totale, partita mai in discussione. Aaron Nola magistrale sul monte nei primi 5 inning, ma bene anche i rilievi. Formidabile il line-up, con 10 valide e un Pasquantino da record: mai nessuno aveva realizzato 3 homerun nella stessa partita al World Baseball Classic! FINISCE QUIIIIIIIIIIIIIII!!! Arozarena eliminato in prima! Grandissimo Quattrini da closer. ITALIA-MESSICO 9-1! Azzurri ai quarti di finale! 3 ball, 1 strike. 3 ball, 0 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Duran subito eliminato in prima. Serna avanza in seconda.