L’Italia ha raggiunto i quarti di finale alla World Baseball Classic dopo aver vinto contro il Messico per 9-1, chiudendo al primo posto la Pool B senza sconfitte. Gli azzurri avevano già sorpreso gli Stati Uniti, i padroni di casa, in una partita che ha segnato un momento importante per la squadra. La qualificazione è stata ufficializzata con le ultime sfide del girone eliminatorio.

L’Italia vola ai quarti di finale alla World Baseball Classic. Gli azzurri dopo aver sorpreso i padroni di casa degli Stati Uniti hanno battuto anche il Messico per 9-1 chiudendo al primo posto la Pool B da imbattuti ed entrando di autorità nel lotto delle favorite. Un risultato che fa sorridere anche gli americani anche loro qualificati per i quarti. A trascinare la nazionale italiana contro i messicani è stato il solito Vinnie Pasquantino che ha realizzato la prima tripletta di fuoricampo nella Wbc. Pasquantino, che aveva iniziato il torneo con 0 su 12, ha realizzato un fuoricampo all’inizio del secondo, sesto e ottavo inning, portando gli azzurri ai quarti di finale per la terza volta e per il secondo torneo consecutivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - World Baseball Classic, l’Italia continua a sognare

World Baseball Classic, l'Italia parte bene: 8-0 al BrasileHouston, 7 marzo 2026 – Inizia nel migliore dei modi l'avventura della Nazionale di baseball nell'edizione 2026 del Classic: al Daikin Park di...

Primo test per l'Italia a Tampa verso il World Baseball ClassicSi è svolto nella tarda serata italiana di ieri il primo dei due confronti che l'Italia utilizza come preparazione al World Baseball Classic 2026.

