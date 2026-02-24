Primo test per l’Italia a Tampa verso il World Baseball Classic

L’Italia ha disputato il primo test a Tampa, preparandosi per il World Baseball Classic 2026. La partita si è giocata ieri sera, offrendo ai giocatori l’opportunità di affinare strategie e testare la condizione fisica. La squadra ha affrontato un avversario di livello, cercando di mettere in pratica gli schemi allenati. La prossima sfida si terrà tra pochi giorni, mentre i preparativi continuano senza sosta.

Si è svolto nella tarda serata italiana di ieri il primo dei due confronti che l’Italia utilizza come preparazione al World Baseball Classic 2026. Avversaria una squadra di Minor League dei New York Yankees non meglio specificata. Vale la pena rimarcare che non si tratta ancora dell’Italia che vedremo al WBC, ma di un roster con totale prevalenza di giocatori della nostra Serie A, diversi dei quali avranno comunque modo di vivere il Classic. In questo primo confronto è arrivata una sconfitta per gli azzurri: si è giocato al Player Development Facility di Tampa, in un confronto nel quale tutti i giocatori sono stati gestiti in maniera attenta, con un numero di lanci sostanzialmente calibrato in modo totale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Italia pronta a sfidare il mondo al World Baseball Classic 2026La nazionale italiana di baseball si prepara a dare battaglia al World Baseball Classic 2026.

World Baseball Classic 2026: l’Italia sogna il ritorno di Anthony RizzoIl World Baseball Classic 2026 rappresenta un’occasione importante per l’Italia, con la possibilità di rivedere in campo Anthony Rizzo, recentemente ritiratosi dopo oltre 14 anni nelle Major League.

# l nuovo manager Cervelli guida la nostra nazionale al World Baseball Classic "Pasquantino Mostri le sue doti da leader. Voglio portare i giocatori al top». "Azzurri, test mondiale. Vi presento la mia Italia fatta di valori umani» ## Il World Baseball Classic com - facebook.com facebook