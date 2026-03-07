La Nazionale italiana di baseball ha aperto con successo l'edizione 2026 del World Baseball Classic, vincendo 8-0 contro il Brasile al Daikin Park di Houston. La partita si è conclusa con un dominio degli azzurri nella seconda parte dell'incontro, sotto la guida del manager Francisco Cervelli. Questo risultato segna un avvio positivo per la squadra nella competizione.

Houston, 7 marzo 2026 – Inizia nel migliore dei modi l'avventura della Nazionale di baseball nell'edizione 2026 del Classic: al Daikin Park di Houston, la squadra del manager Francisco Cervelli ha battuto per 8-0 il Brasile, dominando la seconda parte dell'incontro. Un successo atteso, sì, ma non banale, considerando le qualità di un Brasile capace di restare in partita per oltre metà gara con un efficace Sawayama sul monte. Tra gli azzurri, da sottolineare le prestazioni di Samuel Aldegheri - che, con 8 strikeout, è il miglior partente del torneo sinora - e di Dante Nori, esterno 21enne dei Phillies che ancora non ha debuttato in Major League, ma che al Classic ha esordito con due fuoricampo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - World Baseball Classic, l'Italia parte bene: 8-0 al Brasile

LIVE Italia-Brasile 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri vicini al vantaggio nel quinto inning20:39 Eliminato Pasquantino, palla alta sulla propria testa e il catcher do Carmo non ha problemi.

LIVE Italia-Brasile 6-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Nori e Canzone fanno volare gli azzurri al settimo inning21:32 Mastrobuoni arriva a raggiungere il pop di Carvalho, e l’Italia continua a non concedere punti anche in questo ottavo inning e ora andrà a...

I Ate Breakfast From Every Country

Una selezione di notizie su World Baseball Classic.

Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; World Baseball Classic al via, l'Italia di Aldegheri fa sogni pazzi; Italia Baseball è in Arizona: inizia l'operazione World Baseball Classic; Una Superlega per Nazionali: il World baseball classic è un modello per l’Europa?.

Il World Baseball Classic 2026 su Sky. Il 7 marzo l'esordio dell'Italia contro il BrasileLa grande primavera del baseball internazionale arriva su Sky e in streaming su NOW con il World Baseball Classic 2026, il torneo che riunisce le migliori 20 nazionali del mondo che quest’anno si gioc ... sport.sky.it

Una Superlega per Nazionali: il World baseball classic è un modello per l’Europa?Sebbene non sia organizzato dalla federazione internazionale ma da una lega (la MLB), in 20 anni è diventato a tutti gli effetti il Mondiale di questo sport, con dentro i migliori giocatori, manager e ... editorialedomani.it

Team Italy win their first game against Brazil 8-0 in the 2026 World Baseball Classic - facebook.com facebook

L’italo-venezuelano Renzo Martini, punta di lancio degli Azzurri nel World Baseball Classic x.com