World Baseball Classic 2026 | il tabellone dai quarti alla finale Italia unica europea

Nel World Baseball Classic 2026, l’Italia ha concluso il girone con quattro vittorie su quattro, battendo anche il Messico 9-1 dopo aver superato gli Stati Uniti. La squadra italiana è l’unica rappresentante europea ancora in corsa, proseguendo il suo percorso nel torneo. La fase dai quarti di finale alla finale è ora in programma, con l’Italia tra le squadre qualificate.

L’Italia continua il suo cammino perfetto nel World Baseball Classic. Dopo aver superato gli Stati Uniti, gli Azzurri battono con autorità anche il Messico, imponendosi 9-1 e chiudendo il girone a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro. Sul monte di lancio spicca la prestazione solida di Aaron Nola, mentre nel box di battuta è Vinnie Pasquantino a prendersi la scena con una prova straordinaria: tre fuoricampo, decisivi sia per l’attacco sia per dare sicurezza alla squadra anche in difesa. Il vero uomo copertina della serata è stato proprio il capitano Pasquantino. Nella pioggia di homerun azzurri del torneo — già dodici in quattro partite — mancava finora il contributo del prima base, che ha scelto la partita più importante per esplodere. 🔗 Leggi su Oasport.it

