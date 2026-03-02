Calendario World Baseball Classic 2026 | orari giorno per giorno tv programma dai gironi alla finale

Dopo tre anni di attesa, il World Baseball Classic torna con una nuova edizione che si svolge tra San Juan, Tokyo, Miami e altre città. Il calendario ufficiale indica gli orari delle partite giorno per giorno, con dettagli su dove poter seguire gli incontri in televisione e il programma completo dai gironi alla finale. La competizione coinvolge numerose nazionali di baseball provenienti da tutto il mondo.

Dopo tre anni, ritorna il World Baseball Classic. Lo fa viaggiando tra San Juan, Tokyo, Miami e Houston, le quattro sedi designate per l'edizione 2026 dell'evento che racchiude il meglio di larga parte dei giocatori MLB, che per l'occasione spesso vestono anche maglie di differenti selezioni nazionali. L'Italia è inserita nel girone B, quello di Houston, in cui si accompagna a USA, Messico, Gran Bretagna e Brasile. L'obiettivo è quello di provare a raggiungere nuovamente i quarti di finale, già toccati nel 2023. Sarà un'edizione come di consueto ben più che ricca di grandi stelle, che hanno scaldato o stanno scaldando i motori nelle varie sfide amichevoli che precedono il debutto.

